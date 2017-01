20 qytetet më të lira për jetesë ku mund të ndiheni pasanik!

Kazahstani akoma nuk është bërë destinacion që do të vizitohej me kënaqësi nga turistët, por mbase çmimet e ulëta në tërë vendin dhe në vetë kryeqytetin Almaty shumë shpejt do të bëhen tërheqës dhe zbulues të këtij vendi shumë pak të njohur për ne.

Pasi para disa ditësh kemi publikuar listën e qyteteve më të shtrenjta, vlerësojmë se është e udhës që të publikojmë edhe listën e qyteteve më të lira për jetesë. Në këto qytete definitivisht nuk ju nevojiten shumë para për zbavitje, një drekë të mirë ose të vizitoni ndonjë klub. Natyrisht se shumica e këtyre qyteteve ndoshen në Afrikë dhe Azi dhe ate në vendet ku standardi është relativisht i ulët, edhe pse për vendasit ato çmime janë të larta, por pëtr vizitorët nuk janë të larta.

20. Rio de Janeiro

Qyteti ku janë mbajtur Lojërat Olimpike ofron një raport të përkapshëm të çmimeve dhe cilësisë. Është qytet i madh dhe nukmungon asgjë, ndërsa çmimet janë ulur shumë viteve të fundit.