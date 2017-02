Në protestat e mbajtura mbrëmë kundër koalicionit qeverisës së LSDM me partitë shqiptare dhe kundër gjuhës shqipe nuk kanë munguar edhe këto porosi të rrezikshme, ndër të cilat ishte edhe një që i drejtohej me kërcënim me vdekje dhe varr për kreun e LSDM-së, Zoran Zaev. (INA)