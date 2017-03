Murat Jashari nuk kishte tendenca që ta vriste avokatin, Azem Vllasi. Kështu të paktën ka deklaruar për “Indeksonline”, avokati mbrojtës i Jasharit, Emrush Kastrati.

Ai thotë se në seancën paraprake do të tregohet e vërteta rreth ngjarjes së djeshme që ndodhi në Prishtinë ku mbeti i plagosur në krah Vllasi. “Nuk ka qenë vrasje me paramendim mirëpo do të deklarohemi gjatë seancën dëgjimore në përgjithësi”, është shprehur ai.