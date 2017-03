Kriminaliteti i organizuar dhe Ballkani

Nga Fërgim Demiri/Ana Abdulla

Toka, e cila me shekuj po përplaset me situata të vështira, duke mos gjetur modus, e as mjedis për zgjidhjen e paqës në përgjithsi, është guri pengues për të qen Evropa e lire dhe në paqë, paqë, që Evropa, moti e ëndërron për vete.

Ballkani, apo Ilirija siç njihet në thellësitë e historikut Evropjan, ka probleme me pabërsinë sistemore dhe shëndrrimit të një gjithësije, ku të gjith mundohen të mbisundojë mbi të tjerit, ka krijuar boshllëqe për një situatë tani më të papërmirsushme, duke e ushqyer krimin e organiyuar si bazë sunduse në at regjion.

Jo pse nuk ka fuqi progresive në Ballkan, por monstra e vënë që në kohrat e sundusve, sidomos ajo nga koha Osmane, kan ndikuar që të coptohen popullatat duke u quajtur si Kombe, që vet logjika flet se në një teritor aq të vogël, nuk mund të funksionojnë, 11 kombe dhe shtete të tyre.

Ja pra këtu e gjen veten krimi i organizuar në ballkanin e zjarrtë, duke vënë në pah nacionalizmin dhe shovinizmin si reper për sundim mbi njerzit e hallit, që krimi i organiyuar të jet Zot mbi njerzit e hallit, dhe të mos munden të ngrejnë kokë nga kjo situatë.

Ata, (njerzit), mandej detyrohen të ikin botës, për të gjetur strehim dhe pak lumturi, nese mund të thuhet kështu dhe të quhet, sa për të thënë se kan gjetur liri të brishtë, dhe mandej që krimi dhe kriminelat si veprimtarët e sajë, të ken hapsir magjinante për të vepruar lirshëm.

ËSHTË E DOMOSDOSHME LUFTA!

Që të dali nga kjo baltë i gjith Ballkani, pa një luftë Ballkanike, apo globale, nuk do të pastrohet kurr kjo çështje. Këte e thonë dhe shum Analitik, si nga vendet e Ballkanit, ashtiu dhe nga SHBA dhe Evropa.

Kriminaliteti, aq thelle është sistemuar në at regjion, sa që nuk ka fuqi që nund ta shkatrroi, veç luftës. Prandaj, në at regjion ka grindje dhe situata paraluftarake, dhe konflikte verbale, që flasin për një konflikt të mundshëm gjithpërfshirës, i cili, do të zgjasi një kohë tepër të gjatë.

Me që veç ka filluar Lufta e Tretë Botërore sipas Analitikve, nuk do të jetë e çuditshme nëse kjo ndodh së shpejti në teritorin e gjith Ballkanit. Luftën do ta fillojnë forcat kriminale për ta mbrojtur kapitalin e tyre të vjedhur, dhe do përhapet në të gjitha poret e egzistimit në Ballkan, duke i përfshir edhe ata që nuk janë protagonista të krimit të organizuar.

Ballkanin, do ta përfshijë një flakë e padëshiruar nga njerzit e rëndomtë, por nga kriminelët e shekullit, që po manipulojnë me të gjitha popujt e Gadishullit të Ballkanit, apo ati Ilirik.

Në të ardhmen, koha do tregojë se kur saktë do ndodhi kjo.