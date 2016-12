E përditshmja maqedonase “Dnevnik” thekson se platforma shqiptare që po përgatitet me iniciativën e BDI-së dhe ku bën pjesë edhe Aleanca për Shqiptarët llogaritë që të ketë 15 deputetë, duke përfshirë edhe ata të PDSH.

Nga BDI kanë theksuar siç thuhet për këtë gazetë, se opsioni më optimal që në bisedimet me partitë maqedonase të shkohet me platformën e përbashkët e cila do të ketë përkrahjen e 15 deputetëve: 10 të BDI, 3 të Aleancës dhe 2 të PDSH. (INA)