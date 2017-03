Duke qenë se janë me qindra lojra në Android nga të cilat mund të zgjedhësh, TechSot.al ka përzgjedhur për ju 15 lojrat më të mira për ju që sduhet ti lini pa i luajtur.

1.Crashlands

2.Unkilled

3.Modern Combat 5: Blackout

4.Baldurs Gate

5.Final Fantasy Vl

5.Knights of Pen and Paper

6.Pokemon Go

7.Crossy Road

8.Super Hexagon

9.Paper.io

10.vvvvvv

11.Badland

12.Thomas Was Alone

13.Minecraft

14.Alone…

15.Temple Run 2