Komandant Hoxha gjuan partitë shqiptare

Xhezair Shaqiri i njohur si komandant Hoxha ka kritikuar partitë shqiptare, duke theksuar se ato jo vetëm që nuk janë të suksesshme, por edhe të dëmshme për shqiptarët, informon INA.
Ja postimi i tij i plote:
1. AS KINA MBI 1 MILIARD POPULLATË NUK KA AQ SHUMË PARTI SA KEMI NE
2. JANË FAJTORE PER SHUMË SULME DHE DESHTIME PER QELLIME DHE INTERESA PERSONALE KUNDER ELEKTORATIT SHQIPTAR
3. PARTITË SHQIPTARE SI DO TI PERBALLOJNË HUMBJEVE NE ZGJEDHJET LOKALE, SI NË STRUGË, KËRÇOVË, ÇAIR
4.PARTITË SHQIPTARE SI DO TA KTHEJNË ELEKTORATIN E HUMBUR SHQIPTAR, TE CILET PREJ DESHPERIMIT VOTUAN LSDM DHE VMRO
SECILI VOTON SIPAS MATEMATIKËS PERSONALE
DEFINITIVISHT QENKA BUDALLAKI TE MIRESH ME KOMBETARIZEM E NACIONALIZEM
KOHA QENKA TE MERRESH ME PROGRAME PARTIAKE: PUNËSIME, TENDERA, BIZNIS, DEMOKRACI, NATO E BE
MA MIRË QENKA TA SHOHISH MOTIN, ASHTU EDHE TA VISHESH GËZOFIN (INA)