Braçe i përgjigjet Metës

Deputeti i PS-së, Erjon Braçe ka ironizuar me ish-kreun e LSI, Ilir Meta pas deklaratave të forta që dha dje nga mitingu elektoral i Tiranës, kur e quajti Rilindjen e Ramës si sëmundja Ebola.

Postimi i Braçes

Si oligark qe jam,

po ndjek ujin ne Degen e Krutjes, Degen e Terbufit, Degen e Lushnjes,

parcele me parcele, kudo.

Rrapeza qe ishte problem, u zgjidh!

Me radhe kudo per te ndihmuar bujqit ne punen e tyre.

Keta te tjeret,

domethene partia e te varferve dhe te varfrit e zyrave te bujqesise, jane te zene;

Nje pjese po numerojne parate e dites,

te tjeret po kerkojne Ebolen ti japin ndonje lek!