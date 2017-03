21 vjeçari nga Shkupi, i burgosur në Idrizovë të Shkupit ka vdekur mbrëmë, njofton MPB.

Të burgosurit tjerë që kanë qenë bashkë me të në dhomën, tani viktima A.R (21) rreth orës 20 e kanë gjetur pa vetëdije, me çka me Ndihmën e shpejtë është dërguar në Klinikën për toksikologji ku është konstatuar vdekja.

Trupi i tij me urdhër të Prokurorit është dhënë në obduksion.