27 prilli, LPM, iniciativë ligji për amnisti

Lëvizja popullore për Maqedoninë ka propozuar ligj me të cilin do të falen të gjithë ata që kanë qenë prezent natën e 27 prillit në Kuvend. Sipas tyre ligji do të tregoj karakterin unitar të shtetit, ndërsa për zbatimin e të njëjtit nuk nevojitet kornizë financiare.

Amnistinë në përgjithësi si institut në të drejtën penale e parashikojnë të gjitha Kodet penale bashkëkohore. Në këtë ligj do të përfshihet të gjithë personat prezent në zhvillimet e 27 prillit në Kuvend dhe me ketë do të liroheshin nga ndjekjet penale. Me zbatimin e ligjit do të tregohet kapaciteti shtetëror dhe përfaqësimi i përgjegjshëm dhe mbi gjitha populli do të gëzohet me unitetin vendas– thuhet në kumtesën e Lëvizjes Popullore për Maqedoni.

Partitë parlamentare në përjashtim të VMRO-DPMNE-së shprehen njëzëri kategorikisht kundër faljes së dhunuesve.

Të amnistohet veprimi i hapjes së dyerve nga deputetët me qëllim që turma e dhunshme të futet dhe të sulmojë deputet në Kuvend, nuk është dhe nuk mund të jetë veprim i vullnetshëm i askujt-tha Petre Shilegov, Deputet i LSDM-së

Nga Lëvizja Besa thonë se përkrahin vetëm përgjegjësinë e dhunuesve para drejtësisë.

Nga ana jonë nuk do të përkrahet një iniciativë e tillë pasi që të gjithë ata që janë përgjegjës për 27 prillin duhet të përgjigjen para drejtësisë. Nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e dënimit– tha Fadil Zendeli nga Lëvizjes Besa.

Iniciativa për faljen e dhunuesve vjen pa përfunduar hetimet për zhvillimet e 27 prillit në Kuvend. Ende pa u marrë në pyetje deputetët të cilët hapën dyert dhe pa u sqaruar përfshirja e agjentëve të shërbimeve policore dhe ushtarake. Lëvizja popullore për Maqedoni vlerëson se ligji për amnisti do të rriste sigurinë në Maqedoni për sulmet e mundshme nga brenda dhe jashtë kufijve të saj. Deri më tani vetëm 9 persona janë dënuar me kusht për veprimet e 27 prillit, dy po akuzohen për tentim vrasje ndërsa MPB po heton përfshirjen e zyrtarëve policorë në këto zhvillime. Pak ditë me parë, Prokuroria Themelore e Shkupit i kaloi Prokurorisë për krim të organizuar pasi që dëshmitë materiale kanë konstatuar se bëhet fjalë për vepër krim i organizuar.