“41-vjeçari më zhvirgjëroi magjishëm në banesën e tij, por u shokova nga ajo që zbulova më pas”

Një vajzë 21-vjeçare ka rrëfyer për “The Sun” përvojën e saj të hidhur me një mashkull, të cilin e kishte njohur në internet.

Ajo ka treguar se 30-vjeçari, që në fakt ishte 41-vjeçar, ia kishte marrë virgjërinë asaj në banesën e tij, por më pas ajo kishte zbuluar gjithë mashtrimit që ia kishte bërë ai, përcjell Bota sot.

Historia e plotë:

Një djalë që kam takuar në internet e mori virgjërinë time. Unë kam bërë seks me të, sepse më tha se ne ishim të veçantë.

Ai më gënjeu dhe unë jam aq e lënduar dhe e mërzitur.

Unë jam 21-vjeçare, ndërsa ai më tha se ishte 30, por më vonë e kuptova se ai kishte 41 vjet.

Ne u takuam në një vend takim dhe biseduam për një muaj apo më shumë.

Ai më dha çdo përshtypje se donte një lidhje me mua.

Ai më pyeti nëse isha një virgjëreshë dhe tha se ai kishte qenë më parë me një tjetër vajzë të virgjër para se ne të fillonim të bisedonim, por kishte mbaruar me të, pasi kishte nisur bisedën me mua.

Tani e kam kuptuar se kjo ihste një gënjeshtër, vetëm për të më shtyer mua që ta takoja atë.

Ne u takuam në restorante disa herë dhe ai më ftonte në darka dhe për pije. Kalonim shkëlqyeshëm.

Ai ishte simpatik.

Ai pastaj më shkruajti mesazh mua për të më pyetur nëse mund të shkoja në banesën e tij.

Unë fillova të shkoja shpesh në banesën e tij.

Ai mori virgjërinë time dhe ishte shumë i kujdesshëm dhe i butë.

Kemi pasur marrëdhënie seksuale çdo fundjavë.

Isha e sigurt se ai nuk do të mund të shikone dikë tjetër, pasi ai punon gjatë gjithë javës dhe unë kam qenë me të gjithë fundjavën.

Isha gabim. Ai ishte ende duke parë një vajzë tjetër poashtu.

Kam gjetur vajzën në Facebook dhe e kontaktova.

Ai kishte lidhje me mua, por më gënjeu mua në lidhje me të.

Isha aq e lënduar dhe e mërzitur.

Nëna ime u zemërua shumë me të dhe më tha se vetëm më ka përdorur, dhe se unë duhet të ndaloj të takohem me të.

Nëna ime thotë se padyshim ai pëlqen vajzat e pastërta dhe të virgjëra.

Vajza tjetër është të njëjtën moshë si unë dhe kishte marrëdhënie seksuale me të nëtakimin e tyre të dytë.

U përballa me të, dhe ai e pranoi të vërtetën, duke më thënë se atij i pëlqejnë vajzat e reja, por këmbënguli që ai me të vërtetë kujdeset për mua.

E kam bllokuar dhe fshirë numrin e tij dhe nuk e kam parë qe një muaj, por nuk po mund të ndaloj së menduari për të.

Ai më bëri të ndihem në mënyrë të veçantë kur ne ishim së bashku dhe seksi me të ishte diçka magjike.

Unë me të vërtetë menduar se ai ishte i vetmi.

Përgjigjja e psikologes:

Më vjen keq që keni pasur një përvojë të tillë të dhimbshme.

Kjo është një mënyrë e trishtuar për të filluar jetën tuaj seksuale.

Ky djalosh është një gënjeshtar i zgjuar dhe me përvojë.

Ai mund të jetë tërhequr për gratë e papërvojë pjesërisht vetëm për shkak se ato janë më të besuara dhe kanë më pak gjasa për të parë mashtrimet e tij.

Ju e keni bërë gjënë e duhur me bllokimin e tij.

Mos u josh nga meshkujt në internet. Ai nuk do të ndryshojë.

Ai nuk është për ju, dhe ju meritoni më të mirin.

Në vend se të kujtoni fjalët e tij të ëmbla, kujtoni se ju ishit ajo që përmes dredhisë mori atë që deshi nga ju.

Me një qëndrim të sigurt online, ju do t’i shmangni kurthet e ngjashme në të ardhmen.

Me të vërtetë duhet njohur mashkullin para seksi, sepse kështu ju mund të jeni e sigurt dhe më të kujdesshëm./BS/