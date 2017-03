5 gjëra që mund ti bëni këtë vikend në Tetovë, derisa nuk është krijuar qeveria

Maqedonia për një kohë të gjatë është zhytur në një krizë të rëndë politike që si duket edhe për një kohë nuk do mbaroj. Kjo i ka lodhur dhe stresuar qytetarët e rëndomtë duke menduar se çka do të ndodh me fatin e tyre në këtë shtet.

Megjithatë, në këtë vikend të bukur me tepmeraturat ideale është më se e kotë të preokupoheni për politikë.

Portali Tetova1 ndan me ju 5 gjërat që mund ti bëni me familjen ose miqt, në vend se të mereni me politikë:

1. Një shëtitje në këmbë për të banja e qytetit, ose te kalaja do ju ndihmonte që ta largoni monotoninë dhe stresin e akumuluar gjatë javës. Gjithsesi është e dobishme edhe për shëndetin.

2. Afër Stacionit të Autobusëve është rregulluar një park i mirë, vizitojeni pasdite me fëmijët tuaj.

3. Vizitoni ndonjë restorant periferik që ka edhe park për fëmijë. Ja disa nga opcionet: – Restorant Sharri në Lisec, Florens në Zhelinë ose Proficio në fshatin Odër.

4. Në Tetovë nuk ka një qendër sportive funksionale, mirëpo sallat e sportit nga investitor privat janë një alternativë e mirë që të mblidheni me shoqëri për të luajtur një ndeshje futbolli.

5. Bjeshkët e Sharrit janë një mundësi e mirë për adhuruesit e ngjitjes nëpër mal. 4 ose 5 orë ecje në mal mund të ngelet një kujtim i bukur për ju.