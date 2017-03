Seanca plenare që ka nisur para pak castesh ka shancë të vazhdojë me ditë të tëra, raporton Zhurnal nga Parlamenti.

Sipas informacioneve nga atje, thuhet se 51 deputetët e VMRO-së janë paraqitur për të debatuar në seancën plenare gjë që do të thotë se seanca do të vazhdojë me ditë deri në momentin e hedhjes në votim të kandidaturave për kreun e Kuvendit.