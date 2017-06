A do ndryshojë diçka? Basha: Do takohem me Donald Trump

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha paralajmëroi se do të vizitojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Basha deklaroi gjatë një takimi me fermerët në Korçë se do të takohet me presidentin e ri të SHBA, Donald Trump.

Basha nuk dha shumë detaje për këtë takim të mundshëm.

Paraditen e sotme u mbajt kjo bisedë:

Fermeri: Uroj që t’ia thuash Presidentit Trump këto që po themi ne, kur të shkosh atje.

Basha: Petrit, jam kurioz kush të tha, nga e more vesh që do takoj Presidentin Trump? Puna jote nga e more vesh, por mos na i hap sekretet kështu se do mërzitet Ed Rama se nuk e takoi dot. Pas mbledhjes do ma tregosh nga e more vesh që do takosh Presidentin Trump.

Megjithatë analistët po debatojnë nëse Uashingtoni do ndryshojë politikat në Ballkan.

Florian Bieber shkruan në BIRN se duket sikur SHBA nuk ka ndërmend të ndryshojë qasje sa i përket Ballkanit.

Por Timothy Less shkruan po në BIRN se Uashingtoni do e ndryshojë politikën e tij ndaj rajonit, duke iu përshtatur zhvillimeve të reja.

Mediat sllave shkruajnë se Shqipëria e Madhe mbetet një projekt i mbështetur nga Perëndimi.

Portali rus, Sputnik ka intervistuar Steven Meyer, ish-shefin e CIA-s për rajonin.

Ai thotë se e vetmja rrugë për të qetësuar tensionet në Ballkan është rishikimi i kufijve.

Sipas tij, duhet krijuar një konfederatë me vende ortodokse për t’iu përgjigjur të ashtuquajturës Shqipëria e Madhe.