A do të jap dorëheqje Isa Mustafa nga LDK? Tregon Lutfi Haziri

Nënkryetari i LDK’së dhe kryetari i Gjilanit Lutfi Haziri, ka komentuar zërat për dorëheqjen e kreut të LDK’së Isa Mustafa. Ai thotë se këta zëra po shkojnë ‘tepër larg’ megjithëse këtë e ka thënë në gjuhën angleze.

“Too much too far po flisni për zotin Mustafa”, ka thënë Lutfi Haziri mbrëmë në Info Magazine, shkruan Periskopi.

Ai thotë se Mustafa ka treguar se lidershipi i LDK’së do të reflektojë pas rezultatit zgjedhor të zgjedhjeve të 11 qershorit, megjithëse thotë se LDK nuk është partia e tretë në vend.

“Ai ka thënë se si lidership do të reflektojmëDo të marrim përgjegjësi, LDK nuk është parti e tretë në këto zgjedhje. Qytetarët treguan se nuk ka më mundësi me pas skenare të menaxhimit të situatave politike, klanore. Me votë kundërshtuese, këto skenare kanë rënë poshtë”, ka thënë Haziri.