A do të shkaktojë gjakderdhje Gruevski në Maqedoni? Ja çka mendojnë zyrtarë të BE-së

Përkundër protestave anti-shqiptare tash e më shumë se një muaj dhe përkundër kërcënimeve të VMRO-DPMNE dhe kreut të saj Nikolla Gruevski, zyrtarët të lartë të BE-së për portalin Zhurnal.mk , thonë se ende nuk besojnë që kjo parti dëshiron që të provokojë gjakderdhje të re me shqiptarët e Maqedonisë, përkundër frikës së kjo mund të ndodhë.

“Të gjithë po frikohemi, por shumica prej nesh ende nuk po besojmë se gruevski mund të shkojë aq larg për të shkaktuar gjakderdhje të re…”, thonë për Zhurnal.mk në bisedë burime të BE-së në Bruksel, të cilat kërkuan që të mbesin anonime.

“Cili do të ishte interesi i kësaj ? Ne jemi shumë të shqetësuar se kjo do të ndodhë por nuk mund të besojmë se ai kërkon që të shkaktojë gjakderdhje të re… Si do t’ia bënte ai pastaj nëse kjo do të ndodhte… ? çka do të bëhej me maqedoninë …? ka shumë enigma dhe të panjohura në këtë situatë dhe këso lloj skenarësh eventual …” vazhdojnë tutje për Zhurnal.mk burimet e BE-së.

Të njëjta burime shprehin keqardhje për situatën e krijuar të ngërçit dhe përsërisin kritikat ndaj VMRO-DPMNE dhe kryetarit të shtetit Gjorge Ivanov.

“Është për keqardhje tërë kjo që po ndodhë në Maqedoni. Ivanovi duhet të respektojë kushtetutën dhe t’ia jap mandatin Zaevit. Shumica e re parlamentare është realitet i ri të cilin duhet pranuar. Kjo është rregullë e demokracisë…” thonë këto burime për Zhurnal.mk.

Në të njëjtën kohë, sipas këtyre burimeve, BE do të vazhdojë që të dërgojë porositë dhe kërkesat tashme të njohura deri tek krerët partiak në Shkup de Ivanovit.

“Kjo do të bëhet edhe javën e ardhshme nga Donald Tusk….” thanë burimet për Zhurnal.mk.

Në të njëjtën kohë burime të tjera përkujtojnë ‘shkopin’ që po e paralajmëron BE ndaj maqedonisë në rast se kjo krizë do të vazhdojë edhe më tutje.

“Maqedonia mund të humbas rekomandimin për hapje negociatash. Ndihmat e rregullta vjetore (IPA) për vendin mund të suspendohen dhe të mos arrijnë në Shkup. Invesimet e kompanive evropiane nuk do të mund të vazhdojnë në këtë situatë të tensionuar… Këto janë pasojat e shpejta që mund të ndodhin për shkak të krizës dhe bllokadës aktuale”, përkujtuan kështu burime të tjera në bisedë për Zhurnal.mk.

Javën e ardhshme në Shkup do të arrijë edhe Kryetari i Këshillit Evropian, Tusk. Është kjo vizita e tretë e zyrtarëve të lartë të BE-së me radhë që nga fillimi i krizës në Maqedoni.

Më herët në kryeqytet ishin Federica Mogherni, shefe e diplomacisë së BE-së dhe Johannes Hahn, Komisionar për çështje të Zgjerimit të BE-së. Por asgjë nuk ka ndryshuar përkundër këtyre vizitave dhe kërkesave të tyre bërë VMRO-DPMNE dhe Ivanovit.