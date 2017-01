A është ky “armiku” më i ri i grekëve, amerikani që improvizon shqiponjën

Gazetari amerikan i FOX 5, Paul Milliken, ka guxuar të bëjë shqiponjën dhe me shumë gjasë do të shpallet armik i grekëve.

Ai ka kryqëzuar duart duke formuar simbolin shqiptar, ndërkohë që po transmetohej në live streaming në facebook këngëtarja shqiptare Lindita Halimi, e cila do të prezantojë Shqipërinë në Festivalin Europian.

Gazetari amerikan Paul Milliken e ka uruar këngëtaren shqiptare, pasi ata ishin bashkë në studion muzikore duke ndjekur ecurinë e Linditës.

Ai premtoi që do ta ndjekë live Eurosongun dhe do të bëjë tifo për Shqipërinë, madje duke bërë shqiponjën me duar./27.al