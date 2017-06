A frigohet Fatmir Izairi nga njerzit e sinqert të Sinqeritetit

Kryetari i komunës së Zhelinës, Fatmir Izairi i cili qëndroi në Zvicër ku ishtë i ftuar në iftarin e përgatitur nga OJQ “Drita e mërgimtarëve”-Zvicër, ka adresuar kritika ë ashpërta ndaj drejtuesve të shoqatës Sinqeriteti duke i akuzuar këta të fundit se janë njerëz me agjenda politike dhe se janë keqmenaxhues të donacioneve duke fshehur donacionet e tyre.Ndërkaq nga drejtuesit e shoqatës Sinqeriteti thonë se deklaratat e Kryetarit Izairi para mërgimtarëve të Zhelinës që veprojnë në Zvicër janë tendencioze dhe kanë të vetmin qëllim fshehjen e dështimeve të vetë Kryetarit i cili për dy mandate nuk arriti që edhe një çerdhe ose kënd lojash ta ndërtoj për fëmijët e Zhelinës por edhe të komunës. Thirrjet për ndalim të mbështjes për projektin e këndit të lojrave për fëmijët të inicuar nga OJQ Sinqeriteti është sihariq i rradhës i kryetarit Fatmir Izairi. Të akuzosh OJQ Sinqeriteti Zhelinë për mungesë transparence e në të njëjtën kohë të fshehish për vite me rradhë tjetërsimin e pronës së qytetarëve qytetarve rë Zhelinës, mendojm se nuk i bëjnë nder Kryetarit Izairi dhe besojm se shpejt ai do të marr edhe pjesën tjetër të faturës, e që gjysmën e saj e pagoi me 11 dhjetor.

Në vazhdim pjesë nga postimi i z Fatmir Izairi që kritikon punën e OjQ Sinqeriteti:

“Përderisa jam te përkrahja, patjetër të theksoj se unë kam qenë njëri ndër iniciatorët e themelimit të shoqatës “Sinqeriteti”-Zhelinë. Megjithatë, kjo shoqatë kohëve të fundit, nuk më kënaq me aktivistët e saj, më shkurtë e udhëhequr nga njerëz që thirren në anëtarësinë tek autoritetet politike, për të zënë ndonjë post apo kandidaturë, të cilët anojnë politikisht për votim të përbashkët për një subjekt, fshehje e donatorëve, akuza të pabaza ndaj disa anëtarëve kinse për spiunim, shkrime fëmijërore dhe të pa bazuara në fakte ose duke e ditur saktë se gjërat kanë kaluar shumë më herët në këshillin komunal, mos votimi i projekteve për Zhelinën etj.”