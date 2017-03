“A i kanë thënë dikujt Hajdut Aga, Apo Zotëri Hajduti?)

SULEJMAN MEHAZI/

I brengosur xha Makedoni për shkak të tre djemëve që nuk i shkonin për qejfi i ankohet mikut për të marrë këshilla.

-Miku im i dashur, kam një hall të madh, djemtë nuk po më dalin të hajrit, ti e di prejardhjen time fisnike, ja që fëmijët e mi po më turpërojnë e po ma bëjnë fytyrën time çdo ditë më të zezë.

Djali i madh më është bërë lypës, i dyti luan komar, kurse i treti tabiatin e ka ende më të keq, është bërë vjedhës. Çdo ditë më vijnë fqinjët e lagjes sime e shumë njerez të tjerë të qytetit duke u ankuar te mua për vjedhjet e bëra të djalit tim. Kështu që dua të më ndihmosh, se s’di çfarë të bëj e si të veproj me djemtë e mi, sidomos me djalin e vogël që vjedh.

-Prej të tre djemëve tu, më të mirë e ke atë të voglin që vjedh, iu përgjigj miku.

-Si ashtu, vesi i tij është më i keq se e dy djemëve të mi të tjerë, ata nuk janë të dëmshëm ndaj të tjerëve, njëri rri ulur e kërkon lēmoshë, tjetri duke luajtur bixhoz dëmton veten e jo të tjerët.

-Jo, mik jo, ai që vjedh nuk ka çare pa mos u kap e të burgoset, burgosja do ta përmirësonte për të mirë, njësoj sikur që do burgosen Gruevskat me klikën e tij shqiptare qeveritare. Ke ndëgjuar në botë t’i thuhet dikujt hajdut aga, ke ndëgjuar ndonjëhere të vjedhë dikush e mos të merret vesht, jo, apo keni ndëgjuar që dikush të bëjë kurvëri e të mos merret vesht?, jo, prandaj ēshtë e pa mundur të vidhet e të mos dihej vjedhësi, iu përgjigj miku, Makedonit.