Aktorja ka qenë më parë në lidhje me një arkitekt nga Gjakova, bile edhe kanë bashkëjetuar për një kohë.

Së fundi u tha se ajo është në lidhje me një mashkull, ama sipas burimeve të afërta me aktoren, asaj as që po i shkon mendja për martesë, shkruan “Kosovarja”.

Me sa duket aktorja pëlqen të ndjehet “zog i lirë”.