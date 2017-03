A po ndahen përfundimisht VMRO-BDI? Deputetët e tyre bëhen “llom” ndërmjet vete në Kuvend

Nga Mensur Krasniqi

Një përplasje e pazakonshme ka ndodhur sot në seancën konstituive të Kuvendit të Maqedonisë. Nëse më parë cilësoheshin si partnerë koalicioni të pandashëm, nga paraqitja e sotshme e deputetëve të VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së, duket që bashkëpunimi i tyre dalëngadalë po merr fund.

Ishte fillimisht deputeti i BDI-së, Xhevat Ademi ai i cili gjatë debatit në Kuvend tha që arsyeja se përse me VMRO-DPMNE-në nuk kanë arritur të merren vesh për koalicion qeveritar është vazhdimi i afatit për punë të Prokurorisë Speciale Publike.

“Nuk ishte problem as Talat Xhaferi, as dygjuhësia, por problemi në bisedimet ishte afati i PSP të inicioj aktakuza”, tha Ademi.

Nuk vonoi replika e deputetit të VMRO-së, Ilija Dimovski, i cili pranoi që Prokuroria Speciale ka qenë problem për arritjen e një marrëveshje me BDI-në, ngase siç tha ai “muajin e fundit PSP filloi të merret edhe me BDI-në dhe jo vetëm me punën e VMRO-DPMNE-së”.

Kështu sipas tij, sa nuk ishte VMRO dakord me vazhdimin e mandatit të PSP-së, aq edhe BDI.

Nuk ndaluan këtu sulmet e Dimovskit ndaj ish-partisë koalicionuese.

Përderisa deputetët e LSDM-së, akuzonin VMRO-në për mungesën e ujit në Tetovë, Dimovski përgjegjësinë për mosndërtimin e ujësjellësit në Tetovë e adresoi në autoritetet komunale. Ai tha se qeveria dhe Kuvendi kanë miratuar mjete, por fajin e ka dikush tjetër duke aluduar në Komunën e Tetovës, kryetare e së cilës është nënkryetarja e BDI-së, Teuta Arifi.

“Përse nuk u ndërtua ujësjellësi në Tetovë pyetni dikë tjetër. VMRO ka miratuar mjete për ujësjellësin në Tetovë, autoritetet komunale le të tregojnë përse nuk është bërë. Nuk mund t’ia hidhni fajin VMRO-së”, tha Dimovski.

Diçka tjetër që ra në sy gjatë debatit të sotëm në Kuvend, ishte “gjuha maqedonase” me të cilën iu drejtuan Kuvendit deputetët e BDI-së, Xhevat Ademi dhe Artan Grubi, ndonëse me ligjin në fuqi ata kanë të drejtë të flasin në gjuhën shqipe.

Atëherë parashtrohet pyetja: Përderisa nuk e shfrytëzojnë të drejtën që veçmë ju takon me ligj, si mundet deputetët e BDI-së gjatë gjithë kohës debatojnë për avancimin e zyrtarizimit të gjuhës shqipe?

Nga zhvillimet brenda, debati në Kuvend për formimin e komisionit për zgjedhje dhe emërim pritet të zgjasë një muaj, ndërsa debati në komision dhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit edhe më shumë se kaq.

Gjatë debatit të djeshëm kanë diskutuar vetëm dy deputetë, ndërsa në listë k të paraqitur edhe mbi 55 të tjerë. Nëse vazhdohet me praktikën e njëjtë ku ndaj çdo diskutanti paraqiten dhjetëra replikues dhe nëse çdo ditë tempoja ngelet e njëjtë si dje, atëherë për përfundimin e rreth 60 diskutuesve do të duhet ta kalojnë një muaj. /tesheshi.com/