A po “tuten” Ahmeti dhe Thaçi?!

Pas shumë kohësh, dje krerët e BDI-së dhe atij të PDSH-së, Ali Ahmeti e Menduh Thaçi realizuan takim kokë më kokë në Tetovë, sipas tyre me qellim që të bashkëpunojnë për çështjet që i prekin dhe shqetësojnë shqiptarët. Por kështu nuk mendon politologu Abdylvehab Ejupi. Ai thotë se personat që vendin e sollën në këtë greminë të kolapsit e shkatërrimit, nuk mund të kenë synim reformat e të mirën e përgjithshme. Sipas tij ky takim vjen si rezultat i rrezikut të përbashkët që u kanoset këtyre dy partive të vjetruara, nga subjektet e reja politike në kampin shqiptar.

Ndërkaq Doktorantja për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës, Albulena Halili për Zhurnal shprehet se ky takim tregon një shëndet të mirë politik dhe harmonizim të qëndrimeve politike kur bëhet fjalë për kauzën shqiptare në Maqedoni

Politologu Abdylvehab Ejupi për Zhurnal thotë se krerët e BDI-së dhe PDSH-së, në këtë periudhë tranzicioni nga shoqëria shihen si kontribues direkt të ish regjimit në Maqedoni apo siç i quan Ejupi, “arkitektë” të kësaj Maqedonie të bllokuar.

“Në periudhën e ndryshimeve dhe transformimeve të njëmendëta që synohen në rajon përgjithësisht, e në Maqedoni veçanërisht, periudhë e reformave të thella në të gjitha dimensionet nëpërmjet të cilave duhet të kalon vendi, assesi bartës të tyre nuk mund të jenë ata që e sollën në këtë greminë të kolapsit dhe shkatërrimit. Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi në këtë periudhë tranzicioni post-regjim nga shoqëria shihen si aktivisht pjesëmarrës e kontribuues të ish-regjimit, apo “arkitektë” të kësaj Maqedonie të bllokuar, të izoluar, me rënie të sistemit juridik dhe politik, me shkatërrim të sistemit të sundimit të ligjit. Nga këtu vet takimi mes tyre për vazhdim “bashkëpunimi” për avancim të çështjeve kyçe të shoqërisë shqiptare në Maqedoni perceptohet si deja-vu, apo rikthim të memories së ankthit e vuajtjeve më të mëdha të shqiptarëve ne Maqedoni”, ka deklaruar Ejupi duke shtuar se ky takim vjen si rezultat i rrezikut të përbashkët që u kanoset këtyre dy subjekteve të vjetruara, nga partitë e reja që janë shfaqur në kampin politik shqiptarë. “Të njohur si ujqër politik, në vigjilje të zgjedhjeve lokale, gjithashtu ky takim vjen si rezultat i rrezikut të përbashkët që u kanoset këtyre dy partive të vjetruara, nga subjektet e reja, veçanërisht nga L. BESA në prag të lokaleve ku përgjysmimi mandator i realizuar në zgjedhjet e përgjithshme me siguri do të vazhdon edhe me humje të shumë komunave-bastione për pasojë delegjitimim dhe shuarje politike e të dy parti-lider(ëve). Ndaj, ky takim nuk ka të bëj asgjë me avancim e të drejta, po është veprim instiktiv nga rreziku vetegzistencial politik që iu kanoset të dyve nga rinia e guximshme shqiptare e tubuar rrethë subjekteve që kërkojnë dekriminalizim e drejtësi, zhvillim dhe integrim të njëmemd me figura e kuadro të painkriminuara, të afta e profesionale”, ka përfunduar për Zhurnal, politologu Abdylvehab Ejupi.

Nga ana tjetër, Doktorantja për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës, Albulena Halili për Zhurnal ka deklaruar se tanimë kur Maqedonia ka qeveri të re, prioritet i parë i vendit duhet të jetë orientimi gjeostrategjik perëndimor dhe në tërë këtë proces shqiptarët kanë një rol vendimtar, apo siç thotë Halili, rol historik. Sipas saj edhe takimi mes krerëve të BDI-së e PDSH-së në vend duhet shikuar nga ky këndvështrim. Ajo thotë se Marrëveshja e Përzhinos, ku edhe z. Ahmeti edhe z. Thaçi janë nënshkrues nga pala shqiptare, e realizuar nën garancën e Bashkimit Europian, përfaqëson aktin vendimtar për fillimin e zgjidhjes së krizës hibride.

“Ndërrimi i regjimit apo sistemit autoritar hibrid të Gruevskit pati mbështetjen e fuqishme të faktorit ndërkombëtar dhe atij shqiptar në vend, me qëllim ndalimin e shtrirjes së ndikimit rus në Ballkan. Sot, kur Maqedonia ka qeveri të re, prioritet i parë i vendit duhet të jetë orientimi i tij gjeostrategjik perëndimor, ndërkaq pikësynimi i parë – anëtarësimi i Maqedonisë në NATO. Në tërë këtë proces, shqiptarët kanë një rol vendimtar, madje historik. Andaj dhe takimi mes krerëve të pozitës dhe opozitës shqiptare në vend duhet shikuar nga ky këndvështrim. Marrëveshja e Përzhinos, ku edhe z. Ahmeti edhe z. Thaçi janë nënshkrues nga pala shqiptare, e realizuar nën garancën e Bashkimit Europian, përfaqëson aktin vendimtar për fillimin e zgjidhjes së krizës hibride, siç e pata quajtur në një intervistë, krizën politike të këtij shteti”, ka deklaruar Halili duke shtuar se takime të këtilla janë krejtësisht normale në vende me demokraci të mirëfilltë. “Takimi kokë më kokë i kryetarëve të dy partive më të vjetra shqiptare është në vazhdën e kësaj marrëveshjeje dhe pasqyron angazhimin edhe të Bashkimit Evropian në mënyrë më aktive në procesin reformator dhe atë të orientimit strategjik të këtij shteti. Takime të këtilla janë krejtësisht normale në vende me demokraci të mirëfilltë. Njëkohësisht, ky takim tregon një shëndet të mirë politik dhe harmonizim të qëndrimeve politike kur bëhet fjalë për kauzën shqiptare në Maqedoni”, ka përfunduar për Zhurnal, Doktorantja për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës, Albulena Halili.

Pas përfundimit të takimit kokë më kokë, lideri i BDI-së Ali Ahmeti dhe lideri i PDSh-së Menduh Thaçi, thanë se kanë për qellim që të bashkëpunojnë për çështjet që i prekin dhe shqetësojnë shqiptarët.

“Mbetet që edhe në të ardhmen që këto takime në vazhdimësi të mbahen dhe të shohim se si t’i koordinojmë edhe më mirë punët që më me lehtësi të arrijmë te realizimi i pikave të kësaj marrëveshje”, tha kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti.

Numri një i PDSH-së, Menduh Thaçi, tha se kjo bisedë ishte shumë e nevojshme, duke shtuar se nuk ka asgjë të jashtëzakonshme por thjeshtë bëhet fjalë për një komunikim të hapur dhe transparent mes pozitës dhe opozitës.

“Sigurisht se ne mbajmë përgjegjësi për qëllimet strategjike të shqiptarëve si integrimi në NATO dhe BE si dhe avancimi i pozitës shqiptarëve në një piadestal. I thash zotit Ahmeti se ne do të vazhdojmë ta kultivojmë opozitën shqiptare, ani pse s’kemi shumë vota por ne kemi mandat dhe këtë mandat nuk do ta tradhtojmë. Por kjo nuk do të thotë që ne mos t’i harmonizojmë qëndrimet me pozitën shqiptare”, tha pas takimin Thaçi.

I pyetur nëse ka pasur ndonjë ofertë për t’u bërë pjesë e ekzekutivit, Thaçi tha se kjo nuk ka qenë pjesë e bisedimeve./zhurnal.mk