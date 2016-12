Abazoviqi nuk i ndahet politikës as për festa, del me ‘zbulime ekskluzive’ (FOTO)

Abazoviqi nuk i ndahet politikës as për festa, del me ‘zbulime ekskluzive’...

Dritan Abazoviqi me profesion bukëpjekësi, mundet për ta ngritur një biznes të tijin në Ulqin. Bukë, kripë e zemër…….

Një ide që ka marrë përgëzimet e të gjithëve dhe ka fituar në pak ditë një popullaritet të madh.

Dritan Abazoviqi ka treguar se nuk ja përton punës, se i pëlqen të jetë aktiv dhe se ka punuar qysh në vegjëli. Ai, publikisht e ka pranuar se ka punuar punë nga më të ndryshmet duke qen m ysafir në emisionin humanitar “Dnevnica” të TV Vijestit.

Abazoviqi në këtë foto shihet duke shërbyer si kamarier. Duket të ketë përvojë. Kohëve të fundit e keni parë shumë shpesh në ekranet televizive. Natyrisht tani është paksa më i angazhuar politikisht. Por, në fotografinë e siguruar, Dritani tani e drejton Lëvizjen Ura, ai është i ri dhe më i disponuar.

Dritan Abazoviq është politikan i urtë, punëtor, ai i ka hedhur tashmë rrënjët e veta ulqinake, por pa shkulur kurrë ato shqiptare.

Por mesazhi i vërtetë i kësaj dite është vepra e një njeriu të përkushtuar ndaj humanizmit dhe dashurisë për të tjerët

Nuk ka rëndësi dhurata, por dashuria me të cilën është bërë. Ndryshimet mund të realizohen me akte të vogla. Të gjithë duhet të përpiqen të ndryshojnë botën për mirë”. Është një mënyrë e jashtëzakonshme për ta jetuar jetën. Shpresoj se kjo lloj mendësie, ky humanizëm dhe kjo dashuri do të gjejë vend tek të gjithë; bota do të ishte shumë më e paqtë në këtë mënyrë.