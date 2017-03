Abuzon seksualisht ish të dashurën për dy vjet radhazi

Nga Policia thonë se i dyshuari në periudhën nga nëntori 2014 deri në tetor 2016 ka përdhunuar në vazhdimësi 19 vjeçaren nga një fshati i Koçanit.

E gjitha filloi pasi e dëmtuara ka ndërprerë aferën e dashurisë me të dyshuarit, pas të cilës ai e ka detyruar që përmes rrjetit social ti dërgojë disa fotografi me përmbajtje eksplicite dhe fill pas këtij momenti, i dyshuari në shumë raste e ka kërcënuar se do t’i publikojë nëse ajo nuk pranon që të ketë marrëdhënie seksuale me të.