AC Milan, zyrtarizon blerjen e dytë

AC Milan ka zyrtarizuar blerjen e dytë kuqezi për këtë merkato vere, pasi ka firmosur kontratën me Frank Kesie. Pasi më parë kishte njoftuar blerjen e Mateo Musakios, kuqezinjtë mbyllën llogaritë me përforcimin e ri të ekipit të Vinçenzo Montellas, mesfushorin Kesie. Njoftimi për zyrtarizimin e blerjes është bërë nga vetë klubi i AC Milan: “AC Milan njofton transferimin e Franck Kessie nga Atalanta Bergamasca Calcio, deri më 2019. Kontrata parashikon që futbollisti do të bashkohet me klubi kuqezi në formë huazimi për dy sezone, me detyrimin e blerjes”.