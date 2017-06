Adelina Marku godet Arben Taravarin, ja çka i thotë

“Deklarate fatkeqe Z. Arben Taravari, shume fatkeqe i nderuari mik! Nese kjo qeveri ne tw cilwn je edhe ti miku im synon departizimin e administares publike LOGJIKA E SHENDOSHE POLITIKE do te te mesonte se nuk te duhet ushtar partiak e as militant per te emeruar ne postin e Sekretarit Shteteror ne MPJ, e kudoqfte! Departizimi nis duke anuluar militantizmin partiak! MPJ ka plooottt diplomate te shkelqyer i nderuar mik, profesioniste te vertete , qe punen per te ngritur dhe zhvilluar kapacitetet e administares shteterore dijne t’a bejne PERTEJ , shume PERTEJ syzeve partiake ! Me vjen keq per kete deklarate fatkeqe…Mendo i nderuar mik! MENDO!!! je reformator…ashtu thua!” ka shkruar Marku

(Adelina Marku , postim ne facebook)