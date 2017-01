Ademi në Click Plus: BDI të përkrahë qeveri të LSDM-së me partitë shqiptare

Ademi në Click Plus: BDI të përkrahë qeveri të LSDM-së me partitë...

Visar Ademi sonte në ClickPlus u shpreh se nëse VMRO-ja nuk arrin të formojë qeverinë e re atëherë do të tentojë të shkaktoj krizë politike.

“VMRO-ja do të mundohet të krijoj qeverinë, dhe jo për hatër të kërkesave të shqiptarëve, jo se e ka gajlen e dygjuhësisë, sepse është në pyetje liria personale që e kanë keqpërdor pushtetin. Ata do të mundohen me atomin e fundit që që të bëjnë një llojë koalicioni me BDI-në, por edhe në qoftëse nuk e bëjnë kriza të tjera nëpërmjet kryetarit të shtetit nëpërmjet institucioneve tjera ndoshta edhe një krizë ndërqytetare” u shpreh Ademi.

Ademi ndan mendimin se BDI do të ishte më mirë të qëndrojë në opozitë dhe të përkrahë qeveri të LSDM-së me partitë shqiptare: