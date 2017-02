Agim Jonuz: Ali Ahmeti është njeriu paqëbërës (VIDEO)

Analisti politik Agim Jonuz në emisionin CickPlus duke folur për situatën e fundit dhe kush luan me qytetarët u shpreh se të gjithë duhet të falenderojnë Ali Ahmetin. Sipas tij duhet të jenë falenderues sepse Ali Ahmeti është njeriu paqëbërës.

Ndryshe Ahmeti vazhdon të mbetet njeriu kyç në Maqedoni ku të gjithë pa dallim komunitetit i kanë syt nga Reçica se çka do thotë lideri i BDI-së.

BDI-ja ditë më parë ia dha mandatet LSDM-së së Zaevit për të formuar qeverinë e ardhëshme ku ditëve në vijim pritet të mësohet nëse do të jetë edhe pjesë e qeverisë apo do të përkrahe vetëm për të formuar qeverinë dhe do të qëndroje në opozitë.