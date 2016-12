Agron Xhila u nda me barazim kundër Jorge Rodriguez Olivera

Mehmet Latifi -INA

Agron Xhila, boksieri 26 vjeçar profesionist shqiptar nga Struga, që jeton dhe vepron në Burgdorf të Zvicrrës, me një karierë të shkëlqyeshme në boksin profesionist, i cili dje u ngjit në ring në “Casino Kursal” në Bern, në turneun tradicional të organizuar nga Daniel Hartamn, – për të 25 herë kundër boksierit nga Uruguaji, kampion i dyfishtë latinoamerikan dhe kandidat për titull kampioni në versionet WBO dhe WBC, Jorge Rodriguez Olivera, (43 ndeshje, 28 fitore (14 KO) – 14 (9 KO) – 1), dhe sipas vlerësimit mbase jo të drejtë të referëve, u nda me barazim, ku referët kanë vlerësuar 2:1 në favor të barazimit, me rezultate 76:76; 76:76; dhe 79:74 dhe ky është barazimi i parë në karierën e Agron Xhilës, që kazhvilluar 25 ndeshje, dhe ka shënuar 23 fitore, prej të cilave 18 me KO, ka pësuar një humbje dhe në përballjën e fundit ndahet me barazim (25-23 (18 KO) – 1 – 1).

Ngjitja e Agron Xhilës në ring për të 25 herë, pas një pauze gati 15 mujore (që nga 5 shtatori i vitit 2015) dhe angazhimet jashtë ringut, kanë ndikuar mbase që të mos ketë kohë të mjaftueshme për pregatitje për një ndeshje mjaft të vlefshme.

Pritshmëria dhe synimi ka qënë fitorja, por eksperienca, vigjilenca dhe qëndrueshmëria e kundërshtarit, si dhe pauza e gjatë që ka lënë pasoja të pashmangshme, mbase janë shkaktare e këtij barazimi, që nuk është pritur as nga stafi i tij, as nga spektatorët e as që bëhet fjalë për Agron Xhilën i cili para ndeshjes ishte i disponuar për fitore që do tia dedikonte djalit të tij, Xhevitit të vogël, që mban emrin e Babait të ndjerë të Agron Xhilës, që nuk pati fat të përjetojë sukseset e tij në ring.

Kjo ndeshje që ka përfunduar me barazim, nuk është për dekurajim, por përkundrazi, do të jetë motiv shtesë që në ndeshjet e radhës të shton kujdesin, vigjilencën dhe efektin e goditjeve të tij, ashtu siç jemi mësuar ta shohim Agron Xhilën në ring, plot energji, shkathtësi dhe fitoret sërish do të radhiten si më para edhe pse keas here në skedinën e tij ai shënoi një barazim. (ina-online.net)