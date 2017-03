Ah kjo Platforma Shqiptare! Gruevski nuk bën pushim: grindet me Zaevin për ditë të diele

Ah kjo Platforma Shqiptare! Gruevski nuk bën pushim: grindet me Zaevin për...

Nga Mensur Krasniqi

Nuk ka vlejtur e diela si ditë pushimi për politikën e trazuar në Maqedoni. Lideri i VMRO-së, Nikolla Gruevski, i cili nuk pajtohet me formimin e qeverisë së re, gjë që e çon automatikisht në opozitë, vijon të lëshojë akuza ku në qendër është ajo, Platforma Shqiptare, ose siç e quan ndryshe Platforma e Tiranës. Sipas tij, LSDM është gjunjëzuar përballë kushteve shqiptare të gatuara në politikën e Tiranës, vetëm e vetëm që të vijë në pushtet.

“Qeveria e cila do të zbatojë Platformën e Tiranës e krijuar dhe formuar në një shtet tjetër, nuk mund të jetë reformuese, por antishtetërore”, është shprehu Gruevski këtë të dielë, nëpërmjet një postimi në rrjetin social facebook.

Sipas tij, një qeveri e cila do të punojë në bazë të programit të cilin nuk e kanë votuar qytetarët, është qeveri pa legjitimitet.

“Fakti që edhe përkundër asaj që VMRO-DPMNE i jep përkrahje Zaevit me 51 deputetët e saj, vetëm të heq dorë nga platforma; dhe faktin se ai po e refuzon një gjë të tillë me këmbëngulje, tregon se skenari është shumë i rrezikshëm. LSDM është peng i platformës, ndërsa shteti i shantazhuar dhe peng i Zaevit…”, ka shkruar Gruevski.

Ai ka shtuar se nëse shkohet në bazë të logjikës së LSDM-së, atëherë humbet thelbi i zgjedhjeve.

“Nëse mundet që një parti, ose më tepër parti të sjellin vendime pa pyetur qytetarët, dhe nëse shumica e maqedonasve dërgohen në opozitë, me qëllim zbatimin e këtij mashtrimi zgjedhor, atëherë po anulohet demokracia”, ka shkruar Gruevski.

Më tej, sipas tij, dalja e vetme prej kësaj situate është mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i LSDM-së, ku në replike me kreun VMRO-së, është thënë se 700 mijë qytetarë nëpërmjet 67 deputetëve në Kuvend kanë votuar për ndryshime dhe qeveri reformatore, ndërsa Gruevski nuk është faktori i cili do të tregon se në çfarë drejtimi do të lëviz Maqedonia.

“Gruevski nuk është populli. Gruevski është i vetmuar dhe i frikësuar i cili keqpërdor media për të shqetësuar dhe gënjyer qytetarët. Keqpërdor fëmijë dhe nxënës për qëllime personale. Po ndan njerëzit, shpërndan urrejtje. Frikësohet se do të përgjigjet për krimet e bëra dhe është i gatshëm që për qëllimet e tij ta fus vendin në një krizë të thellë politike me pasoja të paparashikueshme”, thuhet në reagimin e LSDM-së.

Nga LSDM thuhet se një skenar të tillë qytetarët nuk do ta lejojnë dhe se qytetarët e të gjitha bashkësive etnike qëndrojnë pas programit të qeverisë së re reformatore. /tesheshi.com/