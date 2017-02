Ahmeti dhe Grubi javën tjetër duhet të paraqiten në gjykatë për rastin “Kumanova”

Ali Ahmeti, Artan Grubi, dhe shumë zyrtarë të tjerë të cilët dëgjohen në bisedat e përgjuara të DSK-së teksa flasin dhe negociojnë me grupin e Kumanovës, nga java e ardhshme do të thirren si dëshmitarë në gjykatë. Këtë e konfirmon avokati i një numri të madh të akuzuarish në këtë proces gjyqësor, Naser Raufi. I pyetur konkretisht për emrat që do të propozohen për të dëshmruar në proces, Raufi tha se në seancën e radhës që u paracaktuar për këtë të premte, të akuzuarit vetë do ti shpalosin emrat e atyre që kanë njohuri për ngjarjet dhe do ti thirrin për të dëshmuar.

“Dëshmitarët do ti propozojmë pas deklaratave. Pasi të flasin të gjithë të akuzuarit, lista do të jetë e përbashkët e të gjithë avokatëve përveç këtyre dy avokatëve që tashmë praktikisht filluan me kundërshtimet e aktakuzës. A gjendet Ali Ahmeti në listë? Mendoj se po. Artan Grubi? Po. Ejup Alimi? Secili prej personave, nuk mund të them që këto kanë qenë në telefonatat e përgjuara, secili që ka marrë pjesë në telefonata të përgjuara sigurisht do të propozohet. Sadulla Duraku? Nuk mund tju them konkretisht por këto persona që i përmenda do të jenë sigurisht.”, ka thënë avokati Naser Raufi.

Sot dëshmuan shtatë dëshmitarët e parë të mbrojtjes, kryesisht persona që kanë ndonjë lidhshmëri familjare ose pune me të akuzuarit Besnik Ajdini, Musadik Pajaziti dhe Irfan Lutfiu që secili tregoi për herën e fundit kur i kanë takuar të akuzuarit dhe nëse kanë vërejtur diçka të pazakontë rreth sjelljes së tyre.

“Këto dëshmi ishin shumë të qarta, si kristali. Se të akuzuarit në fjalë nuk kanë të bëjnë asgjë me akuzat, me rastin e Kumanovës dhe grupin. As nuk kanë qenë prezent as nuk kanë qenë të involvuar, asgjë. Kjo shihet qartë prej dëshmive të këtyre dëshmitarëve”, ka thënë avokati Raufi.

Në seancën e ardhshme do të dëshmojnë vetë të akuzuarit dhe do të emërojnë zyrtarë të cilët duhet të jenë dëshmitarë.