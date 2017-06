Ahmeti takim me Thaçin, çfarë po zihet ?!

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka zhvilluar takim me kryetarin e PDSH-së, Menduh Thaçi, njofton portali Tetovasot. Takimi është zhvilluar në Tetovë dhe se në fokus kanë qenë zhvillimet aktuale që kanë të bëjnë me periudhën e ndrrimit të pushtetit. Po ashtu siç mësohet Ahmeti dhe Thaçi kanë biseduar për përkrahje për çështje që kanë të bëjnë me shqiptarët. Jozyrtarisht siç mëson INA, Ahmeti i ka shpalosur Thaçit propozim-ligjin për gjuhën shqipe, për të marrë dritën jeshile për përkrahje edhe nga kjo parti.

Nuk dihet ende nëse bisedimet kanë qenë për hyrjen e PDSH-së në qeveri dhe ndarjen e kulaçit qeveritar mes partive shqiptare.

Ndryshe ditëve me vijim pritet që të zyrtarizohen edhe ndarjet e posteve të eshalonit të dytë dhe të tretë ku deri më tani mësohet se BDI dhe Aleanca e kanë ndarë 65 me 35 per qind postet e zv/ministrave dhe drejtorëve. (INA)