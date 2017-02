Ahmeti: Nuk ngutemi, ja çfarë biseduam me Selën

Kreu i BDI-së Ali Ahmeti deklaroi se partia e tij nuk do të shpejtoi për të marrë një vendim kurse konfirmoi takimin që ka realizuar me kreun e LR-PDSH-së Ziadin Sela në lidhje me dokumentin e LSDM-së.

“Të gjitha gjërat janë duke u analizuar. Mendoj qe në të ardhmen do të ketë një përgjigje konkrete.Këto janë çështje të cilat bisedohen në kuadër të partisë por unë ju siguroj se aty bomba atomike nuk prodhohet. Sigurisht që bisedohet për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me statusin politik dhe juridik të shqiptarëve të Maqedonisë. Ne jemi duke biseduar edhe me partitë tjera politike sepse duhet të formojmë mendim të përbashkët edhe me partitë politike. Me z. Sela jam takuar dhe sigurisht që kemi këmbyer mendime –deklaroi lideri i BDI-së Ali Ahmeti.

Në diskutim e sipër është edhe formati i ri i ligjit për përdorimin e shqipes, i cili duhet të jetë jo vetëm në përputhje me kushtetutën, amendamentin V të saj, por njëkohësisht edhe interesin e shqiptarëve që përkufizimi “gjuha që përdoret nga 20% e popullatës” të ketë një lidhje konkretizuese me termin tjetër “gjuha shqipe”. Një pikë tjetër e rëndësishme është edhe ajo që e folura e shqipes në institucione, të respektohet edhe në të shkruar. Në Kuvend, pavarësisht se shqiptarët kishin përkthime për ligjet e caktuara, ato asnjëherë nuk kanë qenë protokolluar me vulë e firma sikurse versioni në maqedonisht, ndërkohë që në qeveri, institucion jo më i rëndësishëm se Parlamenti, shqipja as flitej dhe as shkruhej. ALSAT mëson se këto vërejtje të ndara edhe në takimin e mbrëmshëm mes liderit të BDI-së Ahmeti dhe atij të LR.PDSH-së Sela janë shtruar sot në debat më të zgjeruar, në nivel edhe të ekspertëve kushtetues, të angazhuar me pëlqimin e të dyja partive.

Kur çështja e ligjit të shqipes të jetë pranuar nga të dyja palët, ajo shqiptare BDI e LR.PDSH si dhe ajo maqedonase e LSDM-së në bisedime, atëherë partia e Ahmetit pritet të thërrasë edhe kryesinë e saj për të marrë vendimin rreth nënshkrimeve. (INA)