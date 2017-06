Ahmeti: VV me 30 deputetë në Kuvend, le ta harron dikush formimin e qeverisë (Video)

Ahmeti: VV me 30 deputetë në Kuvend, le ta harron dikush formimin...

Askush s’ju beson ma premtimeve te LDK’s, se nuk kane me hy ne koalicion me PDK’n ma.

Keshtu ka thane ne Rrokum Roll te TV Rrokum, kryetari i Prishtines, Shpend Ahmeti.

Ndersa, per koalicionin PDK-AAK-NISMA thote se ky koalicion asht ba shume ma heret, e jo ne momentet e fundit qysh asht njoftue.

Simbas Ahmetit, Levizja Vetevendosja ka me qene faktor kyç ne skenen politike kosovare.

“VV asht i vetmi subjekt qe ka qendrim per çdo çashtje”, shprehet i pari i Prishtines, shkruen Rrokum.TV

Ai thote se i vetmi subjekt politik qe rritet vazhdimisht asht Vetevendosja.

“E kemi dyfishue numrin e votave”, thekson ai.

Lidhun me akuzat se VV nuk e njeh shtetin e Kosoves, Ahmeti thote se, keto jane propaganda te partive qe ishin ne pushtet.

“Keta jane vnuen fusnoten Republiken, e kane vjedh kete Republike”, thote ai, tue pyet se “kush qenka mbrojtes i Republikes”.

Sa i perket kandidimit te tij per deputet, Ahmeti thote se ma shume po flasin kundershtaret e tij per ate qe e quen ai, ‘djegien e tij’.

Simbas Ahmetit, edhe nderkombetaret kane nise me lexue programin e Vetevendosjes, sepse ata e dijne qe e ardhmja e Kosoves asht me kete parti.

Ahmeti shprehet se nuk asht i bindun qe Ramush Haradinaj ka me qene kryeminister i Kosoves, edhe nese i fiton zgjedhjet koalicioni PDK-AAK-NISMA.

Ai ne fund i fton qytetaret me dale sa ma shume ne zgjedhje, sepse qysh thote ai, nese e bajne kete, ka me ardhe ndryshimi per Kosoven.

“Ftoj edhe diasporen me ardhe ne numer te madh me votue, sepse mafia asht pakice, e qytetaret jane shumice”, perfundon Ahmeti.