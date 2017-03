AKI-ja dhe Policia nuk e mohojnë “vrasjen” e Kryeministrit Isa Mustafa

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, ka deklaruar se nuk mund të komentojë asgjë lidhur me rastin. Ndërsa, Policia e Kosovës, ka thënë se i ka bërë publike veprimet e saja, duke përfshirë arrestimin e personave të dyshuar dhe sekuestrimin e dëshmive relevante që ndërlidhen me rastin. “Policia e Kosovës komfor hetimeve dhe vlerësimeve të saja, në koordinim dhe bashkëpunim me organet e drejtësisë lidhur me rastin ne fjalë do të ndërmarrë veprimet e mëtutjeshme policore”, thuhet në përgjigjen e Policisë së Kosovës.