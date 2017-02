Aksident i rëndë në Dibër, lëndohen rëndë tre pesona

Tre vetë janë lënduar rëndë në një aksident trafiku që ka ndodhur mbrëmë në ora 18.30 në rrugën rajonale Strugë-Dibër në afërsi të “Shoqatës së Vozitësve”, njofton Gazeta Express.

Për shkak të plagëve të marra, në spitalin “Shën. Erazmo” në Ohër janë transferuar personat B.I. (34) nga Struga, si dhe B.S. (38) e N.S. (36) që të dy nga fshati Labunishtë i Strugës. të cilët pas trajtimit mjeksoj janë mbajtur për kurim të mëtejmë në spital.

Në aksident kanë qenë të përfshirë dy automjete me targa të Strugës “Mercedes”, i drejtuar nga B.I. dhe “Audi”, i drejtuar nga B.S. në të cilën ka qenë edhe personi tjetëe N.S.

Aksidenti ka ndodhur në momentin kur shoferi i automjetit “Mercedes”, duke lëvizur nga drejtimi i Dibrës në Strugë, në afërsi të “Shoqatës së Vozitësve” ka humbur kontrollin mbi lëvizjen e automjetit, dhe ka kaluar në anën e kundërt të korsisë dhe është përplasur përplas direkt me makinën “Audi”.

Me autorizim të Prokurorit të Përgjithshëm, në vendin e aksidentit, ekipet policore nga SPB në Strugë kanë kryer inspektimin ligjor dhe po punohet në zbardhjen e plotë të rastit.