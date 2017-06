Aksion policor në shtëpinë e një gazetari, materiale që lidhen me përgjakjen...

Ministria e Punëve të Brendshme ka informuar se me urdhër të Gjykatës Themelore Shkupi 1 ka bastistur në shtëpinë e një personi (gazetar), me ç’rast janë gjetur dhe janë konfiskuar fotoaparat, kamera, USB, kompjuter, telefon celular dhe DVD, si dhe materiale të tjera që do të jenë dëshmi gjatë procedurës penale.

Prokuroria ka kryer biseda edhe me shumë gazetarë, si dhe personin M.P, që kanë të bëjnë siç thuhet me tentim vrasjen e deputetit Ziadin Sela.