I akuzuari i Grupit të Kumanovës shkruan një letër goditëse

Demë Shehu, i akuzuari i grupit të Kumanovës ka shkruar një porosi në formë të letrës duke trajtuar ceshtjen e revolucionit si ideologji. Ja qëndrimi i plotë:

Ideologjia revolucionare është në konflikt të drejtpërdrejt me ndërtimin racional,bilogjik dhe psikologjik të njeriut.

Ashtu siç i përkushtohet një metastaze metodike,ideologjia revolucionare u kërkon pasuesve të saj fanatizëm.

Për politikanin,revolucioni nuk është vetëm çështje besimi,duhet të pushoj së qenuri çka ka qenë kurdoherë,e konkretisht një veprimtari përshtatëse në kohë për mbijetesë.

Politika metastatike e steriologjike e përbuz përshtatshmërinë,sepse si mundet ndryshe t’i shmang vështirësitë,t’i shpërfillë dhe t’i anashkaloj pengesat e përmasës së ndërlikuar biologjike dhe psikologjike të njeriut, apo t’a hipnotizojë racionalitetin e tijë të hollë,ndonëse të kufizuar dhe të cenueshëm.

Ajo, menjanon natyrën konkrete dhe diskrete të problemeve njerzore,ashtu edhe shqetësimet e jetës politike.

Ajo(ideologjia revolucionare) lulëzon mbi abstrakten dhe prometeanen!

Të gjitha vlerat e prekshme ,ajo i’a nënshtron një vlere eprore, me qëllim që ta vendos njeriun dhe historinë në një plan të madh të çlirimit njerzor!

Ideologjia revolucionare nuk kënaqet me politikën dredhuese që u bëhet popullit nga politikanët,të cilët ua kalojnë dhelpërave me dinakëritë e tyre!

Këta politikan kanë shumë kufizime acaruese.Në vend të kësaj,Ideologjia revolucionare kërkon të krijojë një botë të re,jo me përshtatje,kujdes e delikatesë,domëthënë jo në një mënyrë pseudohumane,por nepërmjet një akti të krijimit pseudohyjnorë!

Politika në shërbim të njeriut ,është një formulë e papranueshme për ideologun revolucionar.Përkundrazi,është njeriu që ekziston për t’i shërbyer rendit politikisht të planifikuar dhe brutalishtë të dekretuar!

Burimi kryesor i konfliktit politik dhe revolucionit potencial ,është pa-aftësia e të ashtuquajturave regjime dhe lëvizje nacionaliste për t’i qeverisur,pa folur pastaj për t’i zgjidhur problemet shoqërore,ekonomike dhe politike të Shtetit !”, shkruhet në letrën e profilit që mban emrin e Demë Shehu.

