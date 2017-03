Alarmon Agjencia e inteligjencës: Rusia po përgatit kaos në Ballkan

Në një artikull me titull “Rusia dridh folenë grerëzave”, Stratfor parashikon tre elemente kyçe që do të shënojë periudhën e ardhshme.

Agjencia tha se Moska do të vazhdojë të “shfrytëzojë ndarjet” në Ballkan, “ka qenë tradicionalisht bazë për gara të forcave botërore”. Për më tepër, ndikimi i Rusisë do të vazhdojë të zgjerohet në fusha më turbulente të, përfshirë edhe Serbinë, veriun e Kosovës, Malin të Zi dhe Maqedoninë, përcjell Newsweek.rs.

Në fund, Stratfor parashikon se duke nxitur tensione në rajon, Kremlini do të shkaktojë një sërë krizash të cilat Perëndimi nuk do të jetë në gjendje t’i menaxhojë.

Gjatë dy vjetëve të fundit, ndikimi i Rusisë në Serbi në mënyrë të qartë po rritet.

Tani që Kosova flirton me idenë se forcat e saj të armatosura të sigurisë të shndërrohen lehtësisht në një ushtri të vërtetë, SHBA-ja dhe NATO-ja kanë kërcënuar se do të tërheqin mbështetjen e tyre për të mbrojtur Kosovën, nëse është fjala për këtë. Autoritetet në Prishtinë kanë frikë se për shkak të ndarjeve të brendshme brenda Bashkimit Evropian dhe administrata e re në Uashington, Perëndimi nuk do të kenë kohë për të mbajtur një sovranitet shtetëror nëntë-vjeçare. Nëse tensionet vazhdojnë të rriten në mes të Serbisë dhe Kosovës, Rusia do të përdorë për të krijuar një krizë të plotë në terren, parasheh agjencia.