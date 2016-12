Aleanca, BESA dhe PDSH, të mos bien në kurthin e BDI-së

Eugen Shehu

Partite politike shqiptare si Rilindja me Bese dhe Aleanca per Shqiptaret por dhe PDSH-ja, duhet te lexojne drejt elektoratin e vet dhe te rrefuzojne iniciative te tille qe vin nga sherbetoret dhe servilet shqipfoles te nacionalshovenisteve sllavomaqedonas. Ata “iniciatoret” permes iniciativave te tilla duan te paraqesin nje imazh gjoja patriotik ,por ne fakt ata gjitha informacionet e grumbulluara i deponojne ne seline e tyre tek vmro-dpmn-ja.BDI-ja u denua politikisht dhe moralisht nga populli shqiptar.Iniciativa te tilla kane te drejten morale e politike te ngrejne vetem Rilindja me Bese dhe Aleanca per Shqiptaret, por asesi jo kreu i bdi-se.Kto jane lojra te felliqura qe i bejne vmro-bdi.Zgjedhje kishte dhe zgjedhje do te kete , Rilindja me Bese,Aleanca per Shqiptaret dhe PDSH-ja duhet te kene shum kujdes nga lojrat dhe kurthet e te pa moralshmive dhe krimineleve.