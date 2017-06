Aleanca e Selës në këto komuna do të nxjerrë kandidatë

Aleanca për Shqiptarët e udhëhequr nga Ziadin Sela pritet që në të gjitha komunat e banuara me shqiptarë të nxjerrë kandidatë të saj për kryetar komune.

Nga kjo parti theksojnë për INA se po shqyrtohen disa emra të mundshëm për ti hyrë garës. Likova, Haraçina, Çairi, Saraji, e deri në komunat më të mëdha Tetovë, Gostivar, Strugë, Kërçovë… Aleanca e Selës do të dal me kandidatë. Nga kjo parti kanë paralajmëruar se në garën zgjedhore të tetorit, nuk përjashtohen koalicionet ndërpartiake, ndërsa më i zëshëm kështë koalicioni me Lëvizjen Besa. (INA)