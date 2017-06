Aleanca merrë këto poste tjera qeveritare

Ndarja e dikastereve në eshalonin e tretë, Agjencia e Lajemve Zhurnal “Eskluzivisht” mëson se Aleanca për shqiptarët në eshalonin e tretë do të përfaqësohet me një sekretar shtetërorë, po dhe pozita e zv.sekretarit gjeneral të Qeverisë, ndërsa BDI-së do i takojnë katër sekretarë shtetërorë, transmeton Zhurnal.mk.

Aleanca për shqiptarët do ketë një sekretar shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë ndërkohë që gjithashtu do t’i takojë edhe pozita e zv.sekretarit gjeneral të Qeverisë.

Emrat e këtyre pozicioneve akoma nuk janë caktuar dhe pritet të diskutohen dhe vendosen ditëve në vazhdim e që më pas të kalojnë dhe në mbledhjet e rradhës të qeverisë e cila fillimisht pritet t’i kalojë pozitat e zv.ministrave.

Ndërsa nga ndarja e dikastereve në këtë eshalon, BDI do të përfaqësohet me sekretar shtetërorë në ato dikastere ku nuk ka ministra dhe zv.ministra.