Aleanca për Shqiptarët e filloi fushatën me rininë (FOTO)

Aleanca për Shqiptarët e filloi fushatën me rininë nga ura “Naser Hani” në Strugë, ura që e ka edhe simbolikën e saj.

Rinisë iu drejtuan me nga një fjalë rasti kryetari i rinise se ASH, Gojart Kaba, deputeti Syrja Rashiti, shefi i shtabit zgjedhor Garip Kaba, bartësi i listës për këshilltar Ymer Ymeri dhe kandidati per kryetar te komunës së Strugës, njëherit edhe kryetar i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela i cili tha se edhe me 2013 fushaten e filloi me rinine dhe shenuam fitore ndaj edhe tani me rinine perpara drejt fitores. (M.Latifi/INA)

Comments

comments