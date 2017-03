‘Ali Ahmet nuk bën më nëna!’

Revista Fokus, e cila konsiderohet si kritike e ashpër e VMRO-DPMNE-së, në një tekst lidhur me zhvillimet politike, kritikon liderin e BDI-së Ali Ahmeti dhe e akuzon se “komandant Aliu” po punon në favor të VMRO-DPMNE-së, ose siç e quan në këtë tekst “VMRO-E Akuzuar” (VMRO-Obvineta).

Në këtë tekst, Ahmeti vlerësohet si demagog që po mundohet të shërbejë si patericë e VMRO-DPMNE-së, kurse shkaqet për këtë sjellje të Ahmetit, vlerësohen si “të pikëllueshme”, transmeton Gazeta Lajm.

Po çka të bësh. I tillë është Aliu, ai gjithmonë kujdeset për paqen dhe stabilitetin në Maqedoni! Sikur Gruevski që rrejshëm gjendet në mbrojtje të interesave të shtetit, e në fakt është i brengosur për fatin e errët të Familjes, ashtu edhe Ahmeti qëndron stoik në ballë të gjoja interesave të konsensusit etno-politik në Maqedoni, duke ofruar paterica për regjimin në largim.

Është për keqardhje pozita e tij dhe të pikëllueshme janë shkaqet që e detyrojnë Ahmetin ta bëjë këtë (a po Gruevski tha se Aliu e din se si ai do të pengojë BDI-në të bëjë koalicione me LSDM-në), mirëpo njëkohësisht janë dëshpëruese përpjekjet e komandantit të shpëtojë disa nga kuverta e “Titanikut” vmroist.

Nëse e shikoni argumentimin e Ahmetit se pse me çdo kusht kërkon epilog konsensual për krizën, ajo me të vërtetë është patetike. Demagog si Aliu nuk bën nëna. Lidhur me nevojën për konsensus, shefi i BDI-së arsyetohet se “VMRO- E Akuzuar” sot na qenka në të njëjtën pozitë sikurse BDI në vitin 2006”, shkruan Fokus.