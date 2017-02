Ali Ahmeti kurban i Zaevit

Nga Ilir KULLA

1. Zoran Zaevi kishte vdekur politikisht atë ditë të fillim dhjetorit kur u hapën kutitë dhe u pa rezultati humbës i tij në zgjedhje. LSDM është një forcë e madhe historike në Maqedoni por e cila nuk fiton me zgjedhjet nga 2002 për shkak të kapjes që i kanë bërë njerëzit e SOROS kësaj partie socialdemokrate. Zaevi jo vetëm humbi por humbi edhe në qytetin e vet ku ishte Kryetar Komune. Nëse ZAEV nuk do të bëhej kryeministër Zaev do të ishte politikisht i vdekur dhe do të zbohej nga partia e vet. Paradoksalisht ZAEV do të bëhet Kryeministër si humbës i zgjedhjeve dhe me votat e atij që ia shkatërroi këto zgjedhje Ali Ahmetit dhe BDI.

2. Zoran ZAEV u mor me jetën private të politikanes më të talentuar shqiptare në Maqedoni duke e shkatërruar atë politikisht dhe duke e lënduar atë personalisht me qëllimin e vetëm të shkatërronte besueshmërinë e BDI dhe të njerëzve të Ali Ahmetit pikërisht te MORALI dhe të të shesë moral ZAEV është njësoj si ta kërkosh moralin në një bordello. Zoran Zaev për karrierën e vet tregoi se nuk njeh as burrëri dhe as zotnillëk. Zoran Zaev vuri plisin në kokë për të marre ca vota shqiptarësh gjakprishur por do ishte në gjendje të bëhej edhe synet nëse do te duheshin të merrte votat e myslimanëve, dmth të BESES. Zoran ZAEV angazhohet për të drejta qytetare të shqiptarëve ndërkohë që shqiptarëve i duhen të drejtat etnike. Pikërisht një njeri të tillë e bën Kryeministër BDI për llogaritë e tre kryetarëve komunash duke sakrifikuar 20 vjet histori dhe sakrifica që nga ngjarjet e 97 në Gostivar kur në pushtet ishte pikërisht Partia e Zaevit. Sot BDI u bë paradoksalisht Kurban i karrierës se ZAEV për karrigen e Nevzatit.

3. BDI kishte në dorë që ato që thotë se do arrijë me ZAEV t’i arrinte me Gruevskin duke ia hequr atij kartën e fortë të nacionalistit. Tani e tutje BDI do t’i lerë në trashimin shqiptarëve Gruevskin superfuqi politike në rajon dhe një parti fetare shqiptare BESA e cila së bashku me PDSH do t’ia marrë të gjitha bastionet BDI. Këtë rekord historik do ta mbajë me vete kudo të shkoje Ali Ahmeti për të gjitha trojet shqiptare dhe do ta kujtojë mirë kur BESA të ketë fituar dhe BDI të jetë bërë si PPD e Abdurrahman Halitit.

4. BDI nuk humbi por fitoi megjithatë sërish u soll si humbëse e zgjedhjeve në politike kjo është e tmerrshme. BDI zgjodhi të mos zgjedhë as në rastin e VMRO dhe as në rastin e LSDM por mban pozicione të atij që është rrahur dhe nuk e lënë as të qajë duke çmontuar mitin e dikurshëm të UCK së fortë. BDI nuk i humbi 100 mijë vota nga VMRO se ndryshe do t’i humbte dhe VMRO ato, por i humbi nga hajnat dhe mashtruesit që e rrethojnë Ali Ahmetin dhe qe ja shkatërruan një jetë me sakrifica. Ali Ahmeti është i vetmi Kryetar Partie i varfër me njerëz super të pasur në atë parti. Këta janë ata që i humbën zgjedhjet dhe jo Ali Ahmeti. Sot pozita e BDI është qesharake, e bën ZAEV kryeministër dhe s’ka as kurajë të hyje në qeveri se nuk e lë ndërgjegjja.

5. Një nga nënkryetarët e kësaj partie dikur thoshte Nëna Parti e Baba Ali por sot kur i ka ardhur tek karrigia e vet, ky ia liron Nënën dhe Babën për interesa të veta personale. Ç’mund të bënte BDI o t’i shkonte deri në fund përpjekjes së platformës së famshme duke qëndruar tërësisht në qeveri ose të vinte kusht kush do të hyjë në qeveri me mua do të ketë kryeministrin shqiptar ose të t’i qëndronte marrëveshjeve politike që vetë ka bërë dhe të ruante stabilitetin e Maqedonisë. Tani e tutje BDI do vazhdojë të mbajë mbledhjet në mes të Shkupit tek Marriot, por shqiptarët do shkojnë t’i zgjidhin punët e tyre tek zyra e Zoran Zaevit duke e lënë të vetmuar zyrën e Recicës