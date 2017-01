Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti së fundi është në dilemë apo “pishman” se a do të vazhdojë qeverisjen me Nikolla Gruevski apo do të lidh koalicion me Zoran Zaev. Kjo dilemë e nxjerrë edhe përmes fotove humoristike në rrjetet sociale pritet të qartësohet deri sonte. (INA)