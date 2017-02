Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti arriti në Vodno në vilën e presidentit Gjorgji Ivanov .

Ahmeti do të bisedojë me Ivanovin lidhur me formimin e Qeverisë së ardhshme, gjegjësisht caktimin e mandatarit të ri që do të tentojë të formojë koalicionin e ardhshëm qeveritarë.