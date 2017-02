Rafis Haliti i BDI-së në emisionin Click Plus në tv21, theksoi se me VMRO-DPMNE kanë pëfunduar bisedimet, ndërsa tani po zhvillojmë bisedimet me LSDM.në.

“Tani, negociatat po zhvillohen me LSDM-në. E them me plotë bindje se i kemi përfunduar negociatat me VMRO-në. Është diçka tjetër çka ka bërë Ivanovi me interperetimin e kushtetutës, njëher i jepet mandat njërit e pastaj tjetrit, por këto janë lojra që janë luajtur në RM prej kohës së Gligorovit e këndej”, theksoi Aliti.