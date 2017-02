“Prioriteti jonë ka qenë që të kemi qeveri reformuese që do ta çojnë vendin në strukturat e eurointegrimeve. Sa i përket formimit të qeverisë, jemi marrë vesh që të mos bëjmë tifozllëk as për njërën e as për tjetrën, pra as për VMRO-në e as LSDM-në dhe mbajmë përgjegjësi për vendimet që do merr kryesia dhe cilës rrugë do ec BDI-ja”, ka theksuar Aliti në Click plus në TV21.