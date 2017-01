Aliu: BDI mund të mbetet edhe pa shqiptarët edhe pa paratë

BDI gjendet para një vendimi të madh ose dite D shkruan analisti politik Qenan Aliu në facebook.

Ai ia bënë me dije BDI-së që të kanë kujdes se mund që të ngelen edhe pa shqiptarët edhe pa paratë.

“Kujdes, mund të mbeteni edhe pa shqiptarët edhe pa paratë !

…Vendimi i juaj nuk do të kuptohet si apokaliptik për botën apo për shqiptarët. Kujtojeni Teutën që patë shkruar njëherë duke aluduar në – VMRO-Dpmne në fakt Nikolla Gruevskin ;- Ju mund të harxhoni Bdi-në por kurrë nuk mund të harxhoni shqiptarët-!

Resurset kadrovike dhe anëtarët e organit të partisë që do të pengojnë ( për këtë kohë ) vazhdimin e ortakisë politike me Nikolla Gruevskin do të mbeten HERONJ TË DEMOKRACISË.

Do të mbeten heronj sepse në rradhë të parë do ta pengojnë fundosjen e partisë përfundimisht, e sa për shqiptarët ashtu siç pat thënë Teuta ,ata nuk mund ti harxhojë askush aq më pak Nikolla Gruevski.

Çfarë do vendimi të merni është i vështirë, mos na dëgjoni neve, por vetëm dëgjojeni porosinë e elktoratit tuaj dhe të miqve ndërkombëtarë. Dihet, në politikë çdo herë je në pozicion të vendosësh në mes dy të këqijave, por mjeshtria qëndron atje kurë bënë përzgjedhjen e asaj që është më pak e keqe .

Çka porositën shqiptarët për ju e dijmë, se çka ju kanë sugjeruar miqtë ndërkombëtarë edhe këtë e dijmë edhe ate në letër, si marveshjen e majit, ju ka mbetur që të vendosni ose për shqiptarët ose edhe më tutje për PARATË. Por keni kujdes, mund të mbeteni edhe pa shqiptarët edhe pa paratë !”, shkroi Qenan Aliu.